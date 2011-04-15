На нефтяном рынке третий день продолжается рост цен, подкрепленный вчерашней статистикой от Американского института нефти по запасам нефти в США, которые продемонстрировали снижение седьмую неделю подряд (-6 млн баррелей). Об этом говорится в обзоре Nordea.



Сегодня аналогичную статистику представит Минэнерго США. Завершение торговых переговоров без какой-либо конкретики и сохранение слабых данных по PMI в Китае ограничивают потенциал для дальнейшего роста нефтяных цен. Фактором поддержки остаются опасения относительно эскалации напряженности в отношениях между США и Ираном.



Рубль продолжает торговаться в тренде с валютами развивающихся стран в преддверии сегодняшнего заседания ФРС. Ожидаемое нами укрепление доллара по итогам заседания выступает риском для российской валюты на сегодня, как и для всего блока рисковых активов. Сегодняшняя публикация европейской статистики по инфляции в 12:00 MSK может локально позволить российской валюте укрепить свои позиции в паре с евро.



На сегодняшнем еженедельном аукционе Минфина по размещению ОФЗ участникам рынка будут предложены бумаги на 20 млрд руб. с погашением в 2025 году. Учитывая небольшой объем размещения и настороженное настроение инвесторов к риску накануне заседания ФРС, участие нерезидентов в аукционе может быть ограниченным, поэтому влияние данного фактора на рубль сегодня вряд ли будет существенным. Поддержку российской валюте оказывают восстанавливающиеся цены на нефть, которые накануне превысили отметку в $65 за баррель.



"AK&M" от 31.07.2019