Рынок акций попытается продолжить отскок

Вчера хоть и с большим трудом, но индексу Мосбиржи удалось закрыться в плюсе. Таким образом, коррекционный сценарий снижения в район 2600 пунктов временно откладывается. Однако и потенциал роста ограничен пока отметкой 2770 пунктов, да и для его реализации нужны свежие деньги. Пока же рынок, похоже, начал получать подпитку от реинвестирования дивидендных выплат. Об этом говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.



Главным событием дня, безусловно, станут итоги заседания ФРС США и последующая пресс-конференция ее главы Джерома Пауэлла. Аналитики ожидают снижения ставки на 0.25 п.п. и дальнейших обнадеживающих слов о том, что ФРС будет поддерживать экономику и еще раз снизит ставку.



Однако эти события российский рынок отыграет только завтра. Поэтому тем, кто готов рисковать, можно посоветовать купить бумаги на завтра.



Сегодня можно также подкупить нефтянку, которая должна отыграть рост цен на нефть. Вчера Американский институт нефти выдал прогноз снижения запасов нефти в стране на 6 млн баррелей. Это, конечно, позитив, который, впрочем, должен быть подтвержден официальной статистикой от Минэнерго США. Но не это стало поводом роста нефтяных котировок: второй день подряд на охоту не выходят американские "медведи", которые предыдущие две недели убивали в зародыше все попытки роста. Поэтому нефть вполне может достичь первой цели роста – $67 за баррель.



Немного напугал рынка Д.Трамп, который заявил вчера, что торговое соглашение с Китаем будет достигнуто на более жестких условиях, чем это изначально предполагалось. Но пока это расценивается как очередная попытка оказать давление на переговорный процесс, который сейчас проходит в Поднебесной.



Аналитики ждут и небольшого укрепления рубля в ожидании позитивных новостей от ФРС. Однако на среднесрочный рост рубля надежд мало. Пока все говорит о том, что отметка 62.6 руб. за доллар продолжит выступать сильным сопротивлением дальнейшему укреплению российской валюты.





"AK&M" от 31.07.2019