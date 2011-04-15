Кабмин установил порядок определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах РФ для расчёта социальной доплаты к пенсии

Правительство РФ установило порядок определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах РФ для расчёта социальной доплаты к пенсии. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Единый порядок определения величины прожиточного минимума пенсионера во всех субъектах Федерации для установления социальной доплаты к пенсии позволит исключить необоснованное занижение либо завышение регионами величины прожиточного минимума пенсионера, полагает кабинет министров.





"AK&M" от 31.07.2019