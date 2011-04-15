Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за II квартал выросла на 16.3% до 250.3 млрд руб.

Чистая прибыль Сбербанка за II квартал 2019 года выросла на 16.3% до 250.3 млрд руб. в годовом исчислении, за I полугодие - на 11.6% 476.9 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.



Розничный кредитный портфель вырос на 4.2% за квартал, составив более 7 трлн руб. и достигнув доли более 35% в структуре кредитного портфеля.



Чистые процентные доходы за II квартал составили 353.1 млрд руб., показав рост на 1.2% к аналогичному периоду прошлого года. Процентные доходы увеличились на 13.1% до 605.5 млрд руб.



Чистый комиссионный доход группы за II квартал составил 116.7 млрд руб., увеличившись на 4.2% относительно аналогичного периода прошлого года.



Операционные расходы группы (расходы на содержание персонала и административные расходы) составили 168.5 млрд руб., увеличившись на 11.1% относительно аналогичного периода прошлого года и на 7.7% за 6 месяцев.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 31.07.2019