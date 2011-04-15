АК "АЛРОСА" покидают два члена правления

В руководстве АК "АЛРОСА" произошли изменения. Об этом сообщила компания.



В ближайшее время компанию покидают два члена правления - заместитель генерального директора Юрий Окоемов и начальник правового управления Александр Матвеев. Решения об уходе из компании Юрия Окоемова, курировавшего в последнее время работу гранильного комплекса АЛРОСА, и Александра Матвеева приняты по обоюдному согласию сторон. Курировать работу гранильного комплекса в дальнейшем будет напрямую генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов, а работу правового управления - заместитель генерального директора Константин Машинский.



Также в середине июля компанию покинул советник генерального директора Александр Терентьев, возглавлявший представительство АЛРОСА в Якутске. Александр Терентьев перешел на новое место работы - он занял должность первого заместителя руководителя АО "Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням РС (Я)". Представительство АЛРОСА в Якутске, как сообщалось ранее, будет реструктуризировано, чтобы исключить дублирование функций и излишний документооборот - соответствующее решение было принято Наблюдательным советом АЛРОСА в июне. Вместо представительства планируется создать Отдел по работе с органами власти, который будет подчиняться заместителю генерального директора Алексею Дьячковскому.



Помимо этого, в компании произошли и новые кадровые назначения. Так, главным обогатителем компании назначен Сергей Имангулов, более 22 лет проработавший в АЛРОСА. До назначения Сергей Имангулов занимал позицию начальника комплексного отдела обогащения в институт "Якутнипроалмаз". Директором Центра подготовки кадров АЛРОСА стала Алла Попова, ранее занимавшая должность начальника отдела корпоративной молодежной политики и профессиональный ориентации.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2018 году выросли на 6% до $4.507 млрд по сравнению с годом ранее. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила $4.412 млрд, бриллиантов - $95.3 млн. В декабре 2018 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $328.7 млн (+38%). Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $323.7 млн, бриллиантов - $5 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за I квартал 2019 года упала на 27% до 24.1 млрд руб. с 32.9 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 27% до 70.5 млрд руб. с 96 млрд руб., показатель EBITDA - на 34% до 31.4 млрд руб. с 47.7 млрд руб.



"AK&M" от 31.07.2019