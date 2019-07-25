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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 1 августа в размере 70.7355 руб. против 70.5980 руб. на 31 июля.
Курс евро за последние 5 дней:
31.07.19 - 70.5980 руб.
30.07.19 - 70.6417 руб.
27.07.19 - 70.3110 руб.
26.07.19 - 70.2940 руб.
25.07.19 - 70.3241 руб.
"AK&M" от 31.07.2019