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31/07/2019
13:39

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 1 августа

Банк России установил на 1 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.



1 Австралийский доллар 43.7135
1 Азербайджанский манат 37.3812
100 Армянских драмов 13.3173
1 Белорусский рубль 31.1648
1 Болгарский лев 36.1455
1 Бразильский реал 16.7297
100 Венгерских форинтов 21.6043
1000 Вон Республики Корея 53.6193
10 Гонконгских долларов 81.0247
10 Датских крон 94.6794
1 Доллар США 63.4172
1 Евро 70.7355
100 Индийских рупий 92.0791
100 Казахстанских тенге 16.4966
1 Канадский доллар 48.2444
100 Киргизских сомов 90.8816
10 Китайских юаней 92.1052
10 Молдавских леев 35.6276
1 Новый туркменский манат 18.1451
10 Норвежских крон 72.3602
1 Польский злотый 16.4759
1 Румынский лей 14.9386
1 СДР (специальные права
заимствования) 87.2310
1 Сингапурский доллар 46.3102
10 Таджикских сомони 67.2148
1 Турецкая лира 11.4598
10000 Узбекских сумов 73.4135
10 Украинских гривен 25.3276
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 77.1026
10 Чешских крон 27.5613
10 Шведских крон 66.2819
1 Швейцарский франк 64.0190
10 Южноафриканских рэндов 44.7249
100 Японских иен 58.4140

"AK&M" от 31.07.2019
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