Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 1 августа

Банк России установил на 1 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.







1 Австралийский доллар 43.7135

1 Азербайджанский манат 37.3812

100 Армянских драмов 13.3173

1 Белорусский рубль 31.1648

1 Болгарский лев 36.1455

1 Бразильский реал 16.7297

100 Венгерских форинтов 21.6043

1000 Вон Республики Корея 53.6193

10 Гонконгских долларов 81.0247

10 Датских крон 94.6794

1 Доллар США 63.4172

1 Евро 70.7355

100 Индийских рупий 92.0791

100 Казахстанских тенге 16.4966

1 Канадский доллар 48.2444

100 Киргизских сомов 90.8816

10 Китайских юаней 92.1052

10 Молдавских леев 35.6276

1 Новый туркменский манат 18.1451

10 Норвежских крон 72.3602

1 Польский злотый 16.4759

1 Румынский лей 14.9386

1 СДР (специальные права

заимствования) 87.2310

1 Сингапурский доллар 46.3102

10 Таджикских сомони 67.2148

1 Турецкая лира 11.4598

10000 Узбекских сумов 73.4135

10 Украинских гривен 25.3276

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 77.1026

10 Чешских крон 27.5613

10 Шведских крон 66.2819

1 Швейцарский франк 64.0190

10 Южноафриканских рэндов 44.7249

100 Японских иен 58.4140



"AK&M" от 31.07.2019