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31/07/2019
15:28

Сбербанк и Emirates NBD закрыли сделку по продаже 99.85% акций DenizBank

Сбербанк и Emirates NBD закрыли сделку по продаже 99.85% акций DenizBank A.S. Об этом говорится в сообщении банка.

Выручка от продажи составила 170.7 млрд руб. при совокупном объеме инвестиций Сбербанка в DenizBank за все время владения в размере 148 млрд руб.

По условиям соглашения Emirates NBD выкупит субординированный долг DenizBank перед Сбербанком на $1.2 млрд. Кроме того, DenizBank погасит ранее предоставленные Сбербанком межбанковские кредиты на $1.1 млрд.

Общий объем денежного потока Сбербанка от продажи DenizBank составит около $5 млрд.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.


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