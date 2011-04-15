Количество займов МФО во втором квартале сократилось на 1.2%

Количество займов МФО во втором квартале 2019 года сократилось на 1.2% до 4.54 млн ед. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении НБКИ.



Сокращение происходит только в сегменте самых небольших займов до 10 тыс. руб. Количество таких займов уменьшилось на 7.4%.



Самую серьезную динамику снижения числа выданных займов (среди 20 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) продемонстрировали Иркутская область (-19.8%), Алтайский (-13%) и Красноярский (-8.9%) края, а также Кемеровская (-8.2%) и Новосибирская (-7.5%) области. В то же время, в ряде регионов зафиксирован рост выдачи займов МФО, в том числе, в Челябинской (+12.3%) и Московской (+10.7%) областях, Москве (+9.3%), а также в Пермском (+8.9%) и Краснодарском (+4.2%) краях.





"AK&M" от 31.07.2019