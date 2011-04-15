АЛРОСА запустит масштабный проект по газификации города Удачного

В АЛРОСА стартовал масштабный инвестиционный проект по газификации города Удачный и Удачнинского ГОКа. Основными задачами проекта являются перевод теплогенерирующих объектов компании с электрической энергии на природный газ. Об этом говорится в сообщении АЛРОСА.



В настоящее время теплоснабжение Удачного осуществляется на базе электрогенерации со стоимостью вырабатываемого тепла 4 тыс. руб. за 1 Гкал. Реализация проекта позволяет снизить стоимость производимого тепла почти в 6 раз - до 700 руб. за 1 Гкал.



В рамках реализации проекта планируется построить газопровод Айхал-Удачный протяженностью 60 км, две газовые котельные (в городе и на промплощадке), газовые калориферные для нагрева шахтного воздуха подземного рудника "Удачный", а также реконструировать тепловые сети Удачного.



Для повышения надежности теплоснабжения рудника "Удачный" предполагается существующие электрокалориферные не закрывать, а использовать в качестве резерва.



Проектно-изыскательские работы по проекту стартуют уже в третьем квартале 2019 года. Начало строительства запланировано на вторую половину 2020 года.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2018 году выросли на 6% до $4.507 млрд по сравнению с годом ранее. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила $4.412 млрд, бриллиантов - $95.3 млн. В декабре 2018 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на $328.7 млн (+38%). Объём продаж алмазного сырья стоимостном выражении составил $323.7 млн, бриллиантов - $5 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за I квартал 2019 года упала на 27% до 24.1 млрд руб. с 32.9 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 27% до 70.5 млрд руб. с 96 млрд руб., показатель EBITDA - на 34% до 31.4 млрд руб. с 47.7 млрд руб.









"AK&M" от 31.07.2019