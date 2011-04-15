Ингосстрах открыл флагманский офис в Москве

Ингосстрах открыл флагманскый офис, объединяющий подразделения розничного бизнеса и предоставляющего единое пространство для облуживания клиентов, агентов и партнеров. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Основное направление работы офиса – предоставление полного спектра услуг для розничных клиентов и урегулирование убытков. Ежедневно флагманский офис может обслуживать до 1.5 тыс. клиентов.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.











"AK&M" от 31.07.2019