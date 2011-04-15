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31/07/2019
17:36

Банк "Санкт-Петербург" принял решение об обратном выкупе акций

Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" принял решение о приобретении 12 млн размещенных обыкновенных акций по цене в 53.5 руб. за акцию. Об этом говорится в сообщении банка.

Срок для подачи заявлений о продаже акций банка с 6 сентября 2019 года по 7 октября 2019 года.

ПАО "Банк "Санкт-Петербург" (ИНН 7831000027) - универсальный коммерческий банк, основан в 1990 году. На 1 января 2019 года в банке обслуживается 2090 тыс. частных лиц и 50 тыс. компаний в 67 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Калининграде, включая представительство в Новосибирске.


"AK&M" от 31.07.2019
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