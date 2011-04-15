Росстат впервые за два года зафиксировал дефляцию

Потребительские цены за неделю, с 23 по 29 июля, снизились на 0.1%. С начала июля инфляция составила 0.2%, с начала года - 2.7%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



За прошедшую неделю цены на сахар-песок уменьшились на 1.2%, масло подсолнечное - на 0.3%, колбасы полукопченые, сосиски, сардельки, маргарин и крупу гречневую - на 0.2%.



Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0.9%, в том числе на огурцы - 4%, картофель - 3.3%, морковь - 3.2%, лук - 2.5%.



Помидоры стали дороже на 1.7%, пшено - на 0.6%, яйца куриные - на 0.5%, свинина и мясо кур - на 0.4%, рыба мороженая и вермишель - на 0.3%, консервы мясные, масло сливочное, сметана, творог жирный и рис - на 0.2%.



Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 0.1%.





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