Дайджест газеты "Коммерсант" от 3 июня 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 3 июня 2019 года.



БЫВШИЕ ДАГЕСТАНСКИЕ ЧИНОВНИКИ НАДЕЮТСЯ НА РАМАЗАНА АБДУЛАТИПОВА

ЗАЩИТА ОБВИНЯЕМЫХ РАССЧИТЫВАЕТ НА ПОКАЗАНИЯ ПОЛИТИКА



Как стало известно "Ъ", сегодня в Лефортовском суде Москвы пройдут предварительные слушания по резонансному уголовному делу, фигурантами которого являются бывшие высшие правительственные чиновники Дагестана - экс-премьер республики Абдусамад Гамидов и экс-министр экономики Раюдин Юсуфов. Их обвиняют в растрате 41 млн руб., выделенного из бюджета на строительство спецучреждения для временного содержания иностранных граждан. Адвокаты утверждают, что бывшие чиновники закона не нарушали, и настаивают на вызове в суд в качестве свидетеля бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, который, по мнению защиты, должен подтвердить необоснованность претензий к подсудимым.





"АММОНИЙ" ПОСЧИТАЮТ К ОСЕНИ

ПРОДАЖА ПРОБЛЕМНОГО ЗАВОДА ЗАТЯГИВАЕТСЯ



По данным "Ъ", финальные заявки на покупку отягощенного долгами татарстанского производителя азотных удобрений "Аммоний" подали "Еврохим" Андрея Мельниченко, "Акрон" Вячеслава Кантора и СДС "Азот" Романа Троценко. Именно господина Троценко на рынке считают главным претендентом на актив. Однако подведение итогов конкурса может затянуться до осени, поскольку собственникам предстоит договориться между собой о схеме продажи. При этом новому владельцу "Аммония" не стоит рассчитывать на хороший рынок: цены на азотные удобрения продолжают падать.





АНТИПИНСКИЙ НПЗ БЕРУТ В ПЕРЕРАБОТКУ

SOCAR СОЗДАЛА СП СО СБЕРБАНКОМ ПО ЗАГРУЗКЕ ЗАВОДА



Как стало известно "Ъ", азербайджанская SOCAR и Сбербанк создали совместное предприятие для переработки нефти на принадлежащем банку Антипинском НПЗ. Предполагается, что СП, где у SOCAR 60%, будет осуществлять процессинг на заводе, пока тот находится в состоянии банкротства. По словам собеседников "Ъ", возможно также, что СП займется разработкой входящих в периметр НПЗ месторождений в Оренбургской области.





ПОДМОСКОВНОЕ МЕТРО НЕ ЗАМЫКАЕТСЯ В КРУГ

НА 240-КИЛОМЕТРОВОЕ ТРАМВАЙНОЕ КОЛЬЦО ИЩУТ ЧАСТНЫЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ





"Ъ" стали известны новые подробности проекта подмосковного скоростного трамвая - 240-километрового кольца, которое по задумкам властей Московской области соединит между собой 26 городов. Стоимость первого участка Подольск-Домодедово чиновники оценили в 152,9 млрд руб., треть из которых планируется запросить из федерального бюджета, остальные средства дадут частные инвесторы. Проект нужно более тщательно проработать, считают в Минтрансе: пользователей скоростного трамвая может оказаться меньше, чем нужно инвесторам для возврата средств. Правительство поручило дополнительно "обосновать" прогнозируемый пассажиропоток и финансовую модель проекта.





РОССИЯНЕ СРЫВАЮТ ПЛАН ПО МЯСУ

НИЗКИЙ СПРОС ЗАМЕДЛИЛ РОСТ ПРОИЗВОДСТВА



По итогам 2019 года темпы роста производства мяса в России могут оказаться самыми низкими за последние десять лет. Причина - в насыщенности внутреннего рынка на фоне снижения реальных доходов населения. Для того чтобы поддержать спрос, производителям придется снизить цены, а это повлияет на рентабельность бизнеса. Большие надежды у компаний на экспорт в азиатские страны, который, по прогнозам, увеличится на 40%.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 03.06.2019