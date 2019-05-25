ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 1 июня, в размере 65.3834 руб. против 65.0583 руб. на 31 мая.





Курс доллара США за последние 5 дней:



31.05.19 - 65.0583 руб.

30.05.19 - 64.9084 руб.

29.05.19 - 64.5394 руб.

28.05.19 - 64.4636 руб.

25.05.19 - 64.6106 руб.

































































































































































































































































"AK&M" от 03.06.2019