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03/06/2019
09:30

Повтор! В Госдуму внесён законопроект о сохранении права на негосударственные пенсии с 55 и 60 лет

В Госдуму внесён законопроект о сохранении права на негосударственные пенсии с 55 и 60 лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.

Соответствующие поправки, дающие право на получение негосударственной пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон "О негосударственных пенсионных фондах", пояснил один из авторов законопроекта, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

"Люди, которые заключили или собираются заключить договоры с негосударственными пенсионными фондами, будут иметь возможность получать пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста, то есть женщины с 55, мужчины – с 60 лет. Мы приняли это решение потому, что клиенты негосударственных пенсионных фондов, заключившие договоры после 1 января 2019 года, ставятся в неравные условия с теми, кто сделал это ранее", — пояснил П.Толстой.

Он уточнил, что такое решение позволит в целом улучшить финансовое положение лиц предпенсионного возраста, а работодателям даст дополнительный инструмент для поощрения и стимулирования своих сотрудников.

Законопроект уточняет основания для получения пенсии, такие как наличие страхового стажа и порядок обращения за негосударственной пенсией. Это привлечёт в негосударственные пенсионные фонды самозанятых лиц, а также иностранных граждан, уверен автор поправок.

При этом право на получение страховой пенсии ранее 55 и 60 лет сохраняется для инвалидов, лиц, работающих в районах Крайнего Севера, и т. д.

"AK&M" от 03.06.2019
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