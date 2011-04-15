Повтор! В Госдуму внесён законопроект о сохранении права на негосударственные пенсии с 55 и 60 лет

В Госдуму внесён законопроект о сохранении права на негосударственные пенсии с 55 и 60 лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.



Соответствующие поправки, дающие право на получение негосударственной пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон "О негосударственных пенсионных фондах", пояснил один из авторов законопроекта, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.



"Люди, которые заключили или собираются заключить договоры с негосударственными пенсионными фондами, будут иметь возможность получать пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста, то есть женщины с 55, мужчины – с 60 лет. Мы приняли это решение потому, что клиенты негосударственных пенсионных фондов, заключившие договоры после 1 января 2019 года, ставятся в неравные условия с теми, кто сделал это ранее", — пояснил П.Толстой.



Он уточнил, что такое решение позволит в целом улучшить финансовое положение лиц предпенсионного возраста, а работодателям даст дополнительный инструмент для поощрения и стимулирования своих сотрудников.



Законопроект уточняет основания для получения пенсии, такие как наличие страхового стажа и порядок обращения за негосударственной пенсией. Это привлечёт в негосударственные пенсионные фонды самозанятых лиц, а также иностранных граждан, уверен автор поправок.



При этом право на получение страховой пенсии ранее 55 и 60 лет сохраняется для инвалидов, лиц, работающих в районах Крайнего Севера, и т. д.



"AK&M" от 03.06.2019