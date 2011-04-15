Распродажи нефти в пятницу усилились на фоне возросших опасений относительно торговых войн и предварительных данных о падении экспорта из Ирана. Об этом говорится в коммментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Игоря Галактионова.



На прошлой неделе президент США Дональд Трамп пообещал ввести повышенные пошлины на импорт из Мексики, стремясь таким образом вовлечь мексиканское правительство в решение проблемы нелегальных мигрантов. Рынки отреагировали негативно на очередной удар по международной торговле в свете сохраняющегося конфликта США с Китаем.



В то же время, несмотря на снижение буровой активности в Штатах и сохраняющееся сокращение производства участниками ОПЕК+, коммерческие запасы нефти в США остаются на высоких уровнях. Отчет EIA в среду продемонстрировал меньшее, чем ожидалось, снижение запасов после нескольких недель роста, что также стало одним из негативных факторов для цен на "черное золото".



На выходных Китай сделал ответный шаг в торговой войне. Власти страны начали расследование в отношении американской службы экспресс-доставки FedEx по обвинению в том, что она незаконно переправила в США несколько посылок, предназначенных для клиентов Huawei. Ранее сообщалось, что власти Китая приступят к созданию черного списка, включающего иностранные компании и физические лица, которые блокируют китайские предприятия, руководствуясь некоммерческими целями.



Фьючерсы на Brent сегодня с утра продолжают развивать негативную динамику и теряют более 1%, консолидируясь в районе $61 за баррель. Спред между сортами Brent и WTI значительно сократился с $11 в середине прошлой недели до $8.2 на сегодняшнее утро.



Всего за май нефтяные котировки потеряли около 13,9%, что является худшим майским показателем за последние 7 лет. Пока сентимент на рынке остается исключительно негативным. С технической точки зрения покупатели контрактов Brent могут активизироваться в районе $60 за баррель.



Добыча нефти в России по итогам мая оказалась на 11-месячном минимуме, из-за истории с поставками в Европу загрязненной нефти. Данные Минэнерго, опубликованные на выходных, показали снижение до 11.11 млн баррелей в сутки (б/с) с 11,23 млн б/с в апреле. При этом, в рамках квоты по сделке ОПЕК+ Россия может добывать 11.18 млн б/с.



В пятницу вечером были опубликованы данные по буровой активности в США от Baker Hughes. Согласно отчету компании, количество активных нефтяных буровых установок в США снизилось и достигло на прошлой неделе 800 установок (+5). В годовом выражении сокращение составляет -61 установок. Чуть более половины всех буровых (452) сосредоточено на ключевом американском сланцевом месторождении Permian.



Являясь опережающим индикатором будущей добычи, буровая активность сигнализирует своим замедлением о потенциально более низком темпе роста производства в США во второй половине 2019 года. Тем не менее, пока США по-прежнему остаются основным источником роста поставок на нефтяном рынке и частично компенсируют выпадение предложения со стороны стран ОПЕК+.



В это же время в Канаде количество буровых установок выросло до 44 установок (+6). Годом ранее в это же время было 56 установок. Сокращение буровой активности г/г в Канаде частично связано с решением о сокращении добычи с целью снижения складских запасов.



Сегодня с утра фьючерсы на Brent падают -1.4% к уровням закрытия предыдущего дня.



"AK&M" от 03.06.2019