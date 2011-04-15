Обвал сводного индекса доллара DXY к основным мировым валютам дал шанс на частичное восстановление и ЕМ валютам, многие из которых подросли. Однако рубль закрыл день со снижением на 0.4%, что, вероятно, было связано со снижением цен на сырье и ослаблением поддержки со стороны экспортеров. Для рубля эта неделя может оказаться крайне волатильной, учитывая большое количество глобальных событий и начало действия сезонных факторов, связанных с сезоном отпусков и дивидендных выплат. Об этом говорится в обзоре РФПИ.



В то же время, спекулятивные позиции в рубле, согласно данным CFTC на 28 мая, по-прежнему оставались внушительными на уровне 53.3%, пусть и после снижения с более 60% неделей ранее. Медленно начали расти короткие позиции, что во многом и повлияло на общие изменения. В целом, активное позиционирование иностранцев в рубле и рублевых активах является риском для рубля для сценария дальнейшего ухудшения внешнего фона, хотя для части инвесторов российская валюта может оставаться "защитным активом". Сегодня не исключаем попыток закрепиться в диапазоне 65.50-66.00/USD.



На глобальных площадках продолжает доминировать risk-off настроения, связанные с разрастающимися по географии и охвату торговыми войнами США. Помимо угроз ввести тарифы против Мексики, Д.Трамп лишил Индию права поставлять на рынок США товары на льготных условиях. Экономика Индии, по его мнению, уже не является развивающейся.



Помимо негативной реакции акций и снижения доходности облигаций (поскольку инвесторы выбирают менее рисковые активы), существенный удар пришелся и на рынок нефти, где котировки Brent обвалились за три дня почти на US$10/брл до утренних US$61.25/брл. Опасения, связанные с будущим мировой экономики, все больше и больше преобладают над идеями недостаточного предложения сырья.



Складывается ощущение, что Д.Трамп таким необычным способом (через создание рисков для всей мировой экономики) решил понизить цены на нефть для потребителей в США. На этой неделе публикуется большое количество важной статистики в США и Европе, ЕЦБ проведет свое очередное заседания. Из политических новостей отметим распад правящей коалиции в Германии и борьба за пост премьера в Великобритании.



Опубликованный сегодня утром индекс деловой активности обрабатывающего сектора PMI составил 49.8 пунктов, опустившись ниже "условно-нулевой" отметки в 50 пунктов впервые с августа 2018 года. Консенсус ждал лишь небольшого снижения с 51.8 до 51.5. Основной причиной сокращения показателя стало ухудшение индексов занятости самыми значительными темпами с марта 2016 года. Это, в свою очередь, отражало замедление роста новых заказов внутри страны и их снижение по экспортному каналу. В последнем случае компании сослались на ухудшение конкурентоспособности.



Индекс выпуска на этом фоне также показал лишь умеренный рост. Инфляционные индикаторы продолжили повышаться, хотя темпы их изменения опустились до многомесячных минимумов. Позитивным моментом стало лишь сохранение стабильно-высоких ожиданий относительно перспектив развития в следующие 12 месяцев. Отметим, что из-за своего недостаточно широкого охвата опросы PMI уже давно перестали быть точным индикатором деловой активности.



Данные соответствующего опроса Росстата до сих пор не опубликованы. В то же время, более значительное снижение, чем ожидалось, лишний раз указывает на неустойчивость динамики обрабатывающего сектора с соответствующими рисками для всей экономики. Учитывая снижение инфляционного давления, данные PMI должны выступать в качестве аргумента в пользу снижения ключевой ставки, как минимум, на 25 б.п. на предстоящем заседании ЦБ, которое пройдет 14 июня.



"AK&M" от 03.06.2019