В большинстве сфер занятости долговая нагрузка работающих граждан продолжает снижаться, НБКИ

В большинстве сфер занятости долговая нагрузка работающих граждан (PTI) продолжает снижаться. Об этом говорится в сообщении НБКИ.



За последние 6 месяцев наибольшее сокращение уровня PTI зафиксировано у работников таких сфер экономики, как "юриспруденция" (-2.8 процентного пункта), "службы охраны" (-2.7 п.п.) и "общественное питание" (-2 п.п.).



В то же время, уровень долговой нагрузки, напротив, вырос, у самозанятых граждан (+1.7 п.п.), а также у работников из сфер "фармацевтика и медицина" (+0.6 п.п.) и "маркетинг, реклама и PR" (+0.2 п.п.).



При этом самый высокий уровень долговой нагрузки в апреле 2019 года (по сравнению с октябрём 2018 года) отмечен у работников "фармацевтики и медицины" (32.9%), социальной сферы (32.8%), охранных предприятий (30%) и у самозанятых граждан (29.3%).



Самый низкий PTI зафиксирован в сфере "информационные технологии" (12.4%), "телекоммуникации и связь" (13.9%) и "маркетинг, реклама и PR" (18.6%).





"AK&M" от 03.06.2019