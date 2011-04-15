Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

03/06/2019
12:35

В большинстве сфер занятости долговая нагрузка работающих граждан продолжает снижаться, НБКИ

В большинстве сфер занятости долговая нагрузка работающих граждан (PTI) продолжает снижаться. Об этом говорится в сообщении НБКИ.

За последние 6 месяцев наибольшее сокращение уровня PTI зафиксировано у работников таких сфер экономики, как "юриспруденция" (-2.8 процентного пункта), "службы охраны" (-2.7 п.п.) и "общественное питание" (-2 п.п.).

В то же время, уровень долговой нагрузки, напротив, вырос, у самозанятых граждан (+1.7 п.п.), а также у работников из сфер "фармацевтика и медицина" (+0.6 п.п.) и "маркетинг, реклама и PR" (+0.2 п.п.).

При этом самый высокий уровень долговой нагрузки в апреле 2019 года (по сравнению с октябрём 2018 года) отмечен у работников "фармацевтики и медицины" (32.9%), социальной сферы (32.8%), охранных предприятий (30%) и у самозанятых граждан (29.3%).

Самый низкий PTI зафиксирован в сфере "информационные технологии" (12.4%), "телекоммуникации и связь" (13.9%) и "маркетинг, реклама и PR" (18.6%).


"AK&M" от 03.06.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100