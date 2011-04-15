Суд арестовал председателя правления Тольяттихимбанка

Басманный районный суд Москвы арестовал председателя правления АО "Тольяттихимбанк" А.Попова сроком на 2 месяца по обвинению в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 210 УК РФ (Организация преступного сообщества). Об этом говорится в сообщении УралХима.



АО "ОХК "УралХим" признано одним из потерпевших по новому уголовному делу, возбужденному Следственным комитетом РФ по статьям 159, 165, 199 и 210 УК РФ в отношении бывших руководителей ОАО "Тольяттиазот" и связанных с ним лиц: В.Махлая, А.Макарова, Е.Королева, А.Коренченко, А.Попова, С.Махлая, О.Камашевой, А.Виноградова, КЕ.Балашовой, А.Мизгирева, Л.Милосердовой, Э.Циви, Р.Хайбуллина и неустановленных лиц.



Другими потерпевшими являются государство и несколько других акционеров Тольяттиазота - организаций и граждан.



В постановлении СК РФ о возбуждении уголовного дела по статье 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем) от 16 мая 2019 года указывается, что участники преступной организации, действуя в форме структурированной организованной группы, под руководством В.Махлая, в период 2005-2013 год совершили несколько тяжких преступлений в сфере экономической деятельности против государства, против собственности Тольяттиазота и других юридических лиц.



Для совершения и сокрытия преступлений участники преступного сообщества вовлекли в преступную деятельность большое количество подчиненных им сотрудников, а также подконтрольных им российских и иностранных юридических лиц в качестве орудий преступлений.



Установлено, что в 2008-2011 годах Тольяттиазот продавал свою продукцию по заниженной цене швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, аффилированному с основными владельцами предприятия - Сергеем и Владимиром Махлаями, и их соучастником А.Циви. Тот, в свою очередь, реализовывал ее другим покупателям по рыночным ценам. Сумма похищенных путем мошенничества денег составила 84 млрд руб. По этому факту 12 декабря 2012 года было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, которое в настоящее время рассматривается в Комсомольском районном суде Тольятти.



С помощью подконтрольных фирм, в том числе швейцарской компании Ameropa AG, участники преступной организации совершили хищение части принадлежащего Тольяттиазот единого имущественного комплекса - установки по производству метанола производительностью 450 тыс. т в год и земельного участка, на котором она располагается. Тем самым предприятию нанесен ущерб более 200 млн руб.



По схожей схеме с занижением продажной стоимости был похищен агрегат аммиака N7. Ущерб предприятию и акционерам составил более 1.9 млрд руб.



В обоих случаях покупателем производственными активами завладело ООО "Томет", принадлежащее гонконгскому офшору и аффилированное с бывшими руководителями Тольяттиазота.



Все эти действия по незаконному отчуждению имущества Тольяттиазот были произведены в нарушение российского законодательства (статей 48 и 83 ФЗ "Об акционерных обществах"), устава ОАО "ТоАЗ", без одобрения собрания акционеров.



Для сокрытия преступлений и легализации денежных средств, полученных незаконным путем, организованное преступное сообщество использовало незаконные финансовые схемы, которые осуществлялись через АКБ "Тольяттихимбанк". Выведенную прибыль участники ОПГ размещали на депозитах офшорных компаний в этом финансовом учреждении под высокие процентные ставки, приобретались векселя АКБ "Тольяттихимбанк" с начислением процентов, чтобы создать иллюзию легального происхождения денег. И ТоАЗ, и Nitrochem Distribution AG имели внутри банка расчетные счета в валюте и рублях и все расчеты между ними происходили внутри Тольяттихимбанка.



Действия организованного преступного сообщества наносили ущерб не только предприятию и другим акционерам ОАО "Тольяттиазот", но и государству. При проведении незаконных сделок обвиняемые занижали суммы налогооблагаемой базы по налогу на прибыль Тольяттиазот при реализации аммиака и карбамида через швейцарскую фирму Nitrochem Distribution AG. Таким образом, согласно решениям арбитражных судов, вступивших в законную силу, с 2008 по 2012 год общая сумма недоплаченных предприятием налогов составила 2.5 млрд руб.



АО "ОХК "УралХим" (ИНН 7703647595) - одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и СНГ, располагающая мощностями для производства более 3 млн т аммиака, 3 млн т аммиачной селитры и её производных, 1.2 млн т карбамида и 1 млн т фосфорных и сложных удобрений в год. АО "ОХК "УралХим" занимает первое место в России по производству аммиачной селитры, второе место - по выпуску аммиака. В составе основных производственных активов АО "ОХК "УралХим" - филиал "Азот" (Березники, Пермский край), филиал "ПМУ" (Пермь), филиал "КЧХК" (Кирово-Чепецк Кировской области), АО "Воскресенские минеральные удобрения" (Воскресенск, Московская область).



Чистый убыток АО "ОХК "УралХим" по МСФО за 2018 год составил 25.2 млрд руб. (без учёта доли в прибыли ПАО "Уралкалий" за 2018 год) против прибыли 31 млрд руб. годом ранее. Убыток от курсовых разниц от операционной и финансовой деятельности нетто составил 46.2 млрд руб., а в 2017 прибыль по аналогичным показателям составила 12.2 млрд руб. Выручка выросла на 18% до 110.2 млрд руб. с 93.4 млрд руб., валовая прибыль - на 25% до 62.6 млрд руб. с 50.3 млрд руб. Показатель "скорректированная EBITDA" в отчётном периоде составил 37.7 млрд руб., что на 47% больше, чем в 2017 году.



ПАО "Тольяттиазот" (ТОАЗ) - ведущий производитель аммиака в России, одно из трех предприятий в мире, мощности которого позволяют выпускать более 3 млн т этого продукта в год. ТОАЗ также является одним из ключевых производителей карбамида в России, выпускает карбамидоформальдегидный концентрат и другие химические продукты, которые пользуются спросом у потребителей на 5 континентах.



"AK&M" от 03.06.2019