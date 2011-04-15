На СЭФ-2019 будет выработана "дорожная карта" первоочередных мер по повышению качества жизни россиян с помощью цифровых технологий

Участники VIII Среднерусского экономического форума 26 июня проведут поиск лучших решений: "Цифровые технологии на службе простого человека. Повышение качества жизни людей в цифровом регионе".



Ключевыми направлениями для обсуждения станут отрасли: ЖКХ, экология и транспорт. По данным трекам экспертизу представит 21 спикер, 24 участника обсудят представленные ИТ-решения.



Участники заседания разделятся на две группы. Первая группа - представители населения, депутаты, чиновники муниципалитетов, общественники, социальные работники. Вторая - руководители компаний, предоставляющих технологии, представители цифрового сообщества.



Результатом заседания станет выработка "дорожной карты" первоочередных мер по повышению качества жизни россиян с помощью цифровых технологий, которая будет озвучена на пленарной дискуссии СЭФ-2019.



С составом экспертов и участников заседания можно ознакомиться в программе СЭФ-2019: http://www.sef-kursk.ru/2019/programma-foruma/



VIII Среднерусский экономический форум состоится в Курске 26-27 июня 2019 года. Тема VIII СЭФ - "Цифровой регион". Организаторами СЭФ выступают: Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минпромторга России, ТПП РФ и Банка России.



Официальный партнёр форума - АО "ХК "Металлоинвест", стратегический партнёр форума - ПАО "Ростелеком", генеральный партнёр форума - строительная компания "Инстеп".



В работе форума примут участие более 2000 человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.



Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.



Подробнее о форуме на http://www.sef-kursk.ru





"AK&M" от 03.06.2019