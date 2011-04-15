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03/06/2019
13:07

В Москве построят 13 мостов через реку до конца 2023 года

В Москве построят 13 мостов через реку до конца 2023 года, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Сейчас в городе насчитывается 31 мост через Москву-реку, но этого явно недостаточно. Сейчас и пешеходам, и автомобилистам нередко приходится делать лишний путь, чтобы перебраться с одной стороны реки на другую. Уже до конца 2023 года мы планируем построить девять автомобильных мостов, три пешеходных и один железнодорожный", - сказал М.Хуснуллин.

По словам главы Стройкомплекса, четыре моста уже строится, девять проектируются.

"Новые мосты позволят увеличить связанность территорий, а также сделают реку из препятствия в городской ткани в её часть. Открытие новых мостов сделает жизнь в городе более комфортной, а также позволит частично разгрузить дороги вдоль реки", - добавил М.Хуснуллин.



"AK&M" от 03.06.2019
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