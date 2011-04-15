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03/06/2019
13:10

В Москве благоустроят 150 км набережных к 2024 году

В Москве благоустроят 150 км набережных к 2024 году, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"В столице около 200 км береговых линий, и многие, к сожалению, находятся в заброшенном состоянии. В городе действует городская программа, направленная на развитие этих территорий", - сказал М.Хуснуллин.

По его словам, фактически возвращаются к жизни огромные территории, которые были заняты брошенными заводами, промзонами или просто пришли в запустение.

"В городе появится около 40 новых площадок с общественными пространствами, прогулочными зонами, кафе, детскими и развлекательными площадками", - подчеркнул М.Хуснуллин.

Он отметил, что сейчас активно реконструируются набережные на юге и северо-западе столицы.

"К этой работе привлекаются и девелоперы. Инвесторы, которые возводят недвижимость на берегах, благоустраивают и набережные. Такие проекты реализовываются на Шелепихинской, Краснопресненской, Лужнецкой и Симоновской набережных", - добавил заммэра.


"AK&M" от 03.06.2019
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