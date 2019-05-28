ЦБ РФ установил официальный курс евро на 4 июня в размере 73.2180 руб. против 72.8436 руб. на 1 июня.





Курс евро за последние 5 дней:



01.06.19 - 72.8436 руб.

31.05.19 - 72.4229 руб.

30.05.19 - 72.4118 руб.

29.05.19 - 72.1680 руб.

28.05.19 - 72.1863 руб.

















































































































"AK&M" от 03.06.2019