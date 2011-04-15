Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 4 июня

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Банк России установил на 4 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 45.5409
1 Азербайджанский манат 38.6411
100 Армянских драмов 13.6430
1 Белорусский рубль 31.1587
1 Болгарский лев 37.4449
1 Бразильский реал 16.7091
100 Венгерских форинтов 22.5704
1000 Вон Республики Корея 55.4238
10 Гонконгских долларов 83.6637
10 Датских крон 98.0785
1 Доллар США 65.5547
1 Евро 73.2180
100 Индийских рупий 94.4592
100 Казахстанских тенге 17.0682
1 Канадский доллар 48.4980
100 Киргизских сомов 93.8507
10 Китайских юаней 94.8789
10 Молдавских леев 35.9697
1 Новый туркменский манат 18.7567
10 Норвежских крон 74.8230
1 Польский злотый 17.0996
1 Румынский лей 15.4206
1 СДР (специальные
права заимствования) 90.3095
1 Сингапурский доллар 47.8083
10 Таджикских сомони 69.5172
1 Турецкая лира 11.1735
10000 Узбекских сумов 77.2740
10 Украинских гривен 24.2975
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.9136
10 Чешских крон 28.3235
10 Шведских крон 69.0602
1 Швейцарский франк 65.7586
10 Южноафриканских рэндов 44.9719
100 Японских иен 60.5614
"AK&M" от 03.06.2019