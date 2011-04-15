Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 4 июня

Банк России установил на 4 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 45.5409

1 Азербайджанский манат 38.6411

100 Армянских драмов 13.6430

1 Белорусский рубль 31.1587

1 Болгарский лев 37.4449

1 Бразильский реал 16.7091

100 Венгерских форинтов 22.5704

1000 Вон Республики Корея 55.4238

10 Гонконгских долларов 83.6637

10 Датских крон 98.0785

1 Доллар США 65.5547

1 Евро 73.2180

100 Индийских рупий 94.4592

100 Казахстанских тенге 17.0682

1 Канадский доллар 48.4980

100 Киргизских сомов 93.8507

10 Китайских юаней 94.8789

10 Молдавских леев 35.9697

1 Новый туркменский манат 18.7567

10 Норвежских крон 74.8230

1 Польский злотый 17.0996

1 Румынский лей 15.4206

1 СДР (специальные

права заимствования) 90.3095

1 Сингапурский доллар 47.8083

10 Таджикских сомони 69.5172

1 Турецкая лира 11.1735

10000 Узбекских сумов 77.2740

10 Украинских гривен 24.2975

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.9136

10 Чешских крон 28.3235

10 Шведских крон 69.0602

1 Швейцарский франк 65.7586

10 Южноафриканских рэндов 44.9719

100 Японских иен 60.5614







"AK&M" от 03.06.2019