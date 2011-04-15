Банк России на 4 июня повысил курс евро к рублю более чем на 37 копеек до 73.2180 руб., курс доллара США - более чем на 17 копеек до 65.5547 руб.

Банк России на 4 июня повысил официальный курс евро к рублю более чем на 37 копеек до 73.2180 руб. с 72.8436 руб., курс доллара США - более чем на 17 копеек до 65.5547 руб. с 65.3834 руб. 1 июня.



Стоимость бивалютной корзины на 4 июня увеличилась более чем на 26 копеек (+0.38%) до 69.0032 руб. с 68.7405 руб. 1 июня.



"AK&M" от 03.06.2019