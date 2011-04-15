Доля 30 крупнейших банков по объёму вкладов в I квартале увеличилась до 90.3%

Доля 30 крупнейших по объёму вкладов населения банков в I квартале 2019 года увеличилась до 90.3% с 89.6%. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов.



Рост доли рынка данной группы банков наблюдается с конца 2013 года. При этом доля Сбербанка в отчётном периоде снизилась до 44.8% с 45.1%.



Средний размер вклада по банковской системе (без счетов до 1 тыс. руб.) на 1 апреля составил 174.4 тыс. руб., увеличившись с начала года на 5.1%.





"AK&M" от 03.06.2019