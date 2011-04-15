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03/06/2019
15:22

На нескольких улицах в ЦАО и ЮВАО временно ограничат движение

В центре и на юго-востоке Москвы на нескольких улицах временно изменится схема движения. Об этом сообщила столичная мэрия.

Это связано с проведением строительных и инженерных работ.
Так, в центре столицы продолжается реконструкция газопровода. Из-за этого движение транспорта будет ограничено на Вековой улице от дома 4 на улице Рогожский Вал до дома 6.

Кроме того, до 24 июня частично перекрыта одна полоса на Библиотечной улице.

А с 3 по 25 июня частично ограничат движение по одной полосе в Малом Рогожском переулке от дома 13 до дома 17.

Таким же образом схема движения изменятся с 6 по 30 июня на Трудовой улице в районе дома 8 на улице Рогожский Вал, а также с 15 июня по 30 июля на улице Рогожский Вал в районе дома 7, корпуса 1. Ограничения движения в центре столицы будут действовать круглосуточно.

В ЮВАО до 25 августа круглосуточно перекрыт участок улицы Пруд-Ключики от дома 5 до дома 12а. Там продолжаются строительные работы.

Кроме того, из-за прокладки инженерных сетей на Космодамианской набережной будет ограничено движение с 3 по 21 июня с 01:30 до 05:30. Автомобилисты не смогут проехать по двум полосам на пересечении Комиссариатского переулка и Космодамианской набережной.

С 17 июня по 20 июля движение ограничат по одной полосе в каждом направлении на Космодамианской набережной в районе пересечения с Комиссариатским переулком. Ограничения будут действовать с 01:30 до 05:30.

Также с 17 июня по 20 июля с 01:30 до 05:30 полностью будет перекрыт Комиссариатский переулок в районе дома 22, строения 1 на Космодамианской набережной.


"AK&M" от 03.06.2019
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