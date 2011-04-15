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03/06/2019
14:22

Рубль: обстановка накаляется

Российская валюта продолжила снижение на старте новой торговой недели, открывшись гэпом вниз. Пара доллар/рубль в моменте коснулась недавних максимумов в районе 65.55 руб., откуда отскочила вниз и торгуется без изменений. Несмотря на то, что пока котировкам не удается преодолеть промежуточное сопротивление, понижательные риски для рубля нарастают по мере обострения напряженности в мировой торговле. Об этом говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.

На минувших выходных Д.Трамп подтвердил своё намерение ввести 5%-ные пошлины на весь импорт из Мексики, а также решил исключить с 5 июня Индию из списка стран, имеющих торговые льготы. Тот факт, что агрессивная торговая политика американского лидера распространилась за пределы Китая, заставляет инвесторов опасаться, что Д.Трамп увлекся тарифными войнами, и ситуация может усугубиться, в том числе привести к рецессии. Неудивительно, что в таких условиях игроки продолжают избавляться от рисковых активов, в том числе от рубля, который до недавнего времени находил в себе силы противостоять внешнему негативу, подчеркивает аналитик.

В перспективе наступившего месяца доллар/рубль с большой долей вероятности будет проводить большую часть времени за пределами уровня 65 руб., если напряженность между США и торговыми партнерами страны не начнет спадать по мере приближения саммита "Большой двадцатки".

Многое также будет зависеть от нефти - есть опасения, что свободное падение котировок продолжится. В таком случае доллар может превысить отметку 66 руб., если трейдеры не начнут более активно закладывать в цену снижение ставки ФРС.







"AK&M" от 03.06.2019
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