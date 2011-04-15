Процесс отмены роуминга завершён, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы.



Закон об отмене роуминга на территории РФ вступил в силу 1 июня. ФАС инициировала вопрос отмены роуминга с ноября 2016 года.



Напомним, 10 апреля 2017 года ФАС возбудила дело в отношении операторов "большой четвёрки" за установление и поддержание монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге (при оказании услуг связи в роуминге с использованием сети другого оператора), в том числе на территории Крыма.



В ходе рассмотрения дел операторы "большой четвёрки" в декабре 2017 года подали ходатайства о добровольном устранении нарушения антимонопольного законодательства. В результате устранения нарушения абонентские тарифы в национальном роуминге были существенно снижены, в бюджет поступили штрафы в 2.95 млн руб.



Снижение стоимости в зависимости от услуг в среднем по операторам составило от 2 до 10 раз при нахождении абонента в сети другого оператора связи.



"Прогнозы ФАС России о благоприятном влиянии мероприятий по снижению абонентских тарифов в национальном роуминге до уровня, сопоставимого с домашним регионом, подтвердились: количество активных абонентов и потребление услуг связи выросло, доходы операторов связи увеличились. ФАС России считает важным дальнейшее совершение операций по снижению межоператорских роуминговых ставок и соответственно абонентских тарифов при поездках на территорию Республики Крым и города Севастополь", - прокомментировал заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.



В июле 2017 года ФАС выдала четырём операторам предупреждение о ликвидации так называемого внутрисетевого роуминга. "Внутрисетевой роуминг" заключался в увеличении, по сравнению с условиями домашнего региона, цен на услуги связи в случае, если абонент выезжал из домашнего региона, оставаясь при этом в сети связи своего оператора связи. Операторам связи до августа 2017 года было предложено изменить все действующие тарифные планы, исключив из них необоснованную разницу цен при нахождении абонента в "гостевом" регионе. ООО "Т2Мобайл" заявило о готовности исполнить предупреждение в полном объёме.



В связи с неисполнением предупреждения 5 марта 2018 года в отношении ПАО "МегаФон", ПАО "МТС", 12 марта 2018 в отношении ПАО "ВымпелКом" возбуждены дела о нарушении антимонопольного законодательства. В ходе рассмотрения дел операторы связи "МегаФон", "ВымпелКом" и "МТС" заявили о добровольном устранении нарушений антимонопольного законодательства.



Цены на СМС, передачу данных и исходящие голосовые соединения в поездках были установлены на том же уровне, что и в домашнем регионе, то есть были снижены от 2.5 до 10 раз. Также, операторы внесли изменения в "пакетные" тарифные планы, согласно которым при поездках за пределы домашнего региона пакеты минут, SMS, передачи данных расходуются из предоплаченного пакета.



"AK&M" от 03.06.2019