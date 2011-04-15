В Москве в связи с празднованием религиозного праздника "Ураза-байрам" завтра будут действовать временные ограничения движения

В Москве завтра, 4 июня 2019 года, будут введены временные ограничения движения в связи с проведением религиозных мероприятий, посвящённых мусульманскому празднику "Ураза-байрам".



С 00:01 до 11:00 будет перекрыто движение автотранспорта на: ул.Дурова; ул.Щепкина (от ул.Самарская до Садового кольца); ул.Мещанская; ул.Гиляровского (от Капельского пер. до Садового кольца); в Капельском (от проспекта Мира до ул. Гиляровского) и Выползовом переулках.



С 4:00 до 11:00 движение перекроют: в районе д.7 на ул. Большая Татарская; в Старом Толмачевском; Малом Татарском; Климентовском; Озерковском переулках.



С 6:00 до 8:00 будет перекрыто движение автотранспорта на: ул.Кадырова; Проектируемом преулке N 6417.



Кроме того, С 4:00 до 11:00 будет частично ограничено движение по ул.Хачатуряна (по крайней правой полосе) с отменой остановки городского транспорта "Новый Иерусалим". Также будет временно ограничена парковка в районе д.10 по ул.Кадырова.



"AK&M" от 03.06.2019