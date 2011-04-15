Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ в третьей декаде мая уменьшилась до 7.37% годовых с 7.45% во второй декаде. Об этом свидетельствуют данные Банка России.



В первой декаде мая ставка составила 7.52%, в третьей декаде апреля - 7.49%, во второй и первой декадах апреля - 7.53% годовых.



Информация по размеру ставки подготовлена на основе данных Сбербанка, Совкомбанка, МКБ, ВТБ, Райффайзенбанка, ГПБ, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ФК "Открытие" и Промсвязьбанка.





"AK&M" от 03.06.2019