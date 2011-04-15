Индекс предпринимательской уверенности за год в добывающих производствах снизился до 1% с 3%, в обрабатывающих производствах вырос до минус 1% с минус 2%

Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщённое состояние предпринимательского поведения, с мая 2018 года по май 2019 года в добывающих производствах снизился до 1% с 3%; в обрабатывающих производствах вырос до минус 1% с минус 2%. В обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха индекс остался без изменений - минус 8%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



На величину индекса предпринимательской уверенности значительное влияние оказывает сезонный характер производства.



Среди опрошенных руководителей число оптимистически настроенных на рост производства в течение ближайших 3 месяцев превышает число ожидающих снижения выпуска продукции в добыче полезных ископаемых на 20 процентных пунктов, в обрабатывающих производствах - на 25 процентных пунктов.



Экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых считают благоприятной 14% и удовлетворительной - 74% руководителей, в обрабатывающих производствах соответственно - 10% и 74% респондентов. В добыче полезных ископаемых число оптимистов в отношении оценки текущей экономической ситуации превышает число пессимистически настроенных респондентов на 3 процентных пункта, в обрабатывающих производствах число пессимистов превышает число оптимистов на 6 процентных пунктов.



Улучшение экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев ожидают в добыче полезных ископаемых 25% опрошенных, в обрабатывающих производствах - 31%. При этом, число оптимистов превысило число ожидающих ухудшения экономической ситуации в добывающих производствах на 21 процентный пункт и в обрабатывающих производствах - на 24 процентных пункта.



Средний уровень загрузки производственных мощностей, по оценке опрошенных руководителей, в добыче полезных ископаемых составил 69%, в обрабатывающих производствах - 64%. 90% респондентов считают, что их производственные мощности обеспечат удовлетворение ожидаемого в ближайшие 6 месяцев спроса на продукцию, из них 4% в добыче полезных ископаемых и 10% в обрабатывающих производствах указывают на избыточность имеющихся мощностей.



Среди факторов, ограничивающих, по мнению руководителей, рост производства, в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах преобладает недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке, неопределенность экономической ситуации и высокий уровень налогообложения.



"AK&M" от 03.06.2019