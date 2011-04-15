М.Орешкин ожидает ускорения экономического роста к концу года

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в рамках рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил динамику макроэкономических показателей в стране. Об этом говорится в сообщении министерства.



По словам министра, рост ВВП в 2018 году составил 2.3%, что является максимальным значением с 2012 года. Тем не менее, рост ВВП всё ещё остаётся ниже целевого. Кроме того, позитивной остаётся динамика инвестиций.



"В 2018 году рост составил 4.3%. За два года объём инвестиций увеличился на 9.1%", - сообщил министр, добавив, что, несмотря на ожидаемое замедление роста ВВП в I квартале, к концу года экономический рост ускорится, а уровень инфляции начнёт замедляться.



М.Орешкин назвал два основных направления, по которым сейчас идёт основная работа с точки зрения стимулирования экономического роста: продолжение системной работы с регионами, а также устранение административных барьеров для роста динамики инвестиций. В рамках региональной повестки министерство завершает подготовку методики расчета 15 индикаторов, описывающих социально-экономическое положение субъектов РФ. Для отслеживания динамики каждому региону с учетом стартовых условий будет установлен соответствующий КПЭ и определен набор мер, которые необходимо выполнить, чтобы достичь целевых значений к 2024 году.



Министр также отметил, что для регионов с невысокими социально-экономическими показателями министерство разрабатывает отдельный комплекс мер.



"В данный момент отобрано 10 регионов, для каждого будет назначен куратор внутри Правительства", - сообщил министр.





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