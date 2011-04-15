Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

03/06/2019
18:32

Рубль развернулся вверх на фоне резкого отскока нефти

Рубль к завершению пятничных торгов вернулся к локальным минимумам из-за сильного снижения нефти. Сегодня российская валюта обновила месячный минимум по отношению к доллару на фоне усиления нисходящей динамики нефтяных цен. Однако затем они резко отскочили, в результате чего рубль вернулся на положительную территорию. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрия Бабина.

Тем не менее, российская валюта стремительно теряет недооцененность по отношению к нефтяным котировкам, о чём свидетельствует динамика рублёвой стоимости нефти, упавшей на четырехлетний минимум.

Ещё одним фактором, способствующим укреплению рубля, является позитивная динамика многих развивающихся валют. Однако в целом ситуация на мировых рынках остаётся нестабильной из-за разрастания внешнеторгового конфликта. В частности, Китай ввёл ответные пошлины на импорт из США объёмом $60 млрд.

Российский долговой рынок продолжает демонстрировать высокий спрос на ОФЗ. Индекс гособлигаций RGBI в понедельник в очередной раз обновил двухнедельный максимум, но затем ушёл в небольшой минус.

В пятницу нефтяной рынок вновь испытал сильное снижение, котировки потеряли более 5%. Сегодня на старте дня нефтяные цены продемонстрировали нисходящий импульс, обновив четырехмесячный минимум, после чего перешли к консолидации, но в начале наших торгов резко ушли вверх. Сейчас Brent прибавляет 1.5% около отметки $62.6.

Участники нефтяного рынка продолжают находиться под воздействием опасений, связанных с эскалацией торговой войны, которая может нанести удар по спросу на нефть. Кроме того, снижению нефтяных цен способствовали пятничные данные Baker Hughes, показавшие рост количества буровых установок в США на 3 ед.

После мощного нисходящего импульса, произошедшего в пятницу, сегодня утром индекс доллара (DXY) корректировался, но затем возобновил снижение. В данный момент DXY торгуется в небольшом минусе вблизи отметки 97.7 п.

Давление на доллар оказали вышедшие в пятницу слабые данные по индексу потребительского доверия в США, который был хуже прогноза. Сегодня инвесторы будут следить за очередной порцией статистики по американской экономике, публикуемой в 16:45 и 17:00 МСК.

На этом фоне пара EUR/USD продолжила повышаться в рамках коррекции, переписав сегодня недельный максимум. В данный момент пара находится в небольшом плюсе около отметки 1.118. Вышедшие сегодня данные по индексам деловой активности в ЕС и его ключевых странах были в основном хуже ожиданий, однако евро отреагировала на этот негатив лишь кратковременным откатом.

В начале торгов пара USD/RUB предприняла ещё одну попытку преодолеть нижнюю границу горизонтальной области сопротивления 65.6-65.85. Однако, немного не дойдя до нее, пара развернулась вниз. Тем не менее, пока котировки не пробили краткосрочный восходящий канал, более вероятно возобновление роста.

"AK&M" от 03.06.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100