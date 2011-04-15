Рубль развернулся вверх на фоне резкого отскока нефти

Рубль к завершению пятничных торгов вернулся к локальным минимумам из-за сильного снижения нефти. Сегодня российская валюта обновила месячный минимум по отношению к доллару на фоне усиления нисходящей динамики нефтяных цен. Однако затем они резко отскочили, в результате чего рубль вернулся на положительную территорию. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрия Бабина.



Тем не менее, российская валюта стремительно теряет недооцененность по отношению к нефтяным котировкам, о чём свидетельствует динамика рублёвой стоимости нефти, упавшей на четырехлетний минимум.



Ещё одним фактором, способствующим укреплению рубля, является позитивная динамика многих развивающихся валют. Однако в целом ситуация на мировых рынках остаётся нестабильной из-за разрастания внешнеторгового конфликта. В частности, Китай ввёл ответные пошлины на импорт из США объёмом $60 млрд.



Российский долговой рынок продолжает демонстрировать высокий спрос на ОФЗ. Индекс гособлигаций RGBI в понедельник в очередной раз обновил двухнедельный максимум, но затем ушёл в небольшой минус.



В пятницу нефтяной рынок вновь испытал сильное снижение, котировки потеряли более 5%. Сегодня на старте дня нефтяные цены продемонстрировали нисходящий импульс, обновив четырехмесячный минимум, после чего перешли к консолидации, но в начале наших торгов резко ушли вверх. Сейчас Brent прибавляет 1.5% около отметки $62.6.



Участники нефтяного рынка продолжают находиться под воздействием опасений, связанных с эскалацией торговой войны, которая может нанести удар по спросу на нефть. Кроме того, снижению нефтяных цен способствовали пятничные данные Baker Hughes, показавшие рост количества буровых установок в США на 3 ед.



После мощного нисходящего импульса, произошедшего в пятницу, сегодня утром индекс доллара (DXY) корректировался, но затем возобновил снижение. В данный момент DXY торгуется в небольшом минусе вблизи отметки 97.7 п.



Давление на доллар оказали вышедшие в пятницу слабые данные по индексу потребительского доверия в США, который был хуже прогноза. Сегодня инвесторы будут следить за очередной порцией статистики по американской экономике, публикуемой в 16:45 и 17:00 МСК.



На этом фоне пара EUR/USD продолжила повышаться в рамках коррекции, переписав сегодня недельный максимум. В данный момент пара находится в небольшом плюсе около отметки 1.118. Вышедшие сегодня данные по индексам деловой активности в ЕС и его ключевых странах были в основном хуже ожиданий, однако евро отреагировала на этот негатив лишь кратковременным откатом.



В начале торгов пара USD/RUB предприняла ещё одну попытку преодолеть нижнюю границу горизонтальной области сопротивления 65.6-65.85. Однако, немного не дойдя до нее, пара развернулась вниз. Тем не менее, пока котировки не пробили краткосрочный восходящий канал, более вероятно возобновление роста.



"AK&M" от 03.06.2019