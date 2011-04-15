Станция метро "Проспект Мира" кольцевой линии закрыта на вход

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Станция метро "Проспект Мира" кольцевой линии московского метро закрыта на вход. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.
Такие меры введены в связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока во время празднования Ураза-байрам.
Станция работает только на выход и пересадку. Такой режим работы станции продлится до окончания массового прибытия пассажиров. Четыре эскалатора станции включены только на подъём для выхода в город.
"AK&M" от 04.06.2019