Станция метро "Проспект Мира" кольцевой линии закрыта на вход

Станция метро "Проспект Мира" кольцевой линии московского метро закрыта на вход. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.



Такие меры введены в связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока во время празднования Ураза-байрам.



Станция работает только на выход и пересадку. Такой режим работы станции продлится до окончания массового прибытия пассажиров. Четыре эскалатора станции включены только на подъём для выхода в город.



"AK&M" от 04.06.2019