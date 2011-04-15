Mercedes отзывает 330 автомобилей X-Class

АО "Мерседес-Бенц РУС" отзывает 330 автомобилей марки Mercedes-Benz X-Class (тип 470). Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Отзыву подлежат автомобили, произведённые в период с февраля по апрель 2018 года.



Причиной отзыва транспортных средств является то, что на определённых автомобилях плафон освещения пространства для ног на стороне водителя мог выпасть из крепления. Плафон освещения пространства для ног в этом случае может держаться только на подключенном проводе и застрять между педалью тормоза и облицовкой пространства для ног.



В зависимости от места застревания, это может привести к тому, что педаль тормоза больше не сможет полностью вернуться в начальное положение. В этом случае стоп-сигналы будут гореть постоянно, и водителям в идущих сзади автомобилях будет непонятно, действительно ли производится торможение. В зависимости от места, где плафон может застрять, и последующего воздействия на ход педали могут происходить задержки торможения различной силы. Вследствие беспрерывного торможения не может быть исключено негативное влияние на силу торможения, а также возможное увеличение тормозного пути. Это может привести к повышенному риску возникновения аварии.



Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



На транспортных средствах плафон освещения пространства для ног будет обернут дополнительным слоем клейкой ленты и поролона, что защитит его от выпадения.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



АО "Мерседес-Бенц РУС" является официальным представителем Mercedes на российском рынке.



"AK&M" от 04.06.2019