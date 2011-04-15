Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

04/06/2019
11:52

Электрички изменят расписание на праздники

Электрички изменят расписание на праздники, сообщила столичная мэрия.

Так, накануне праздника, 11 июня, электрички МЖД будут ходить по расписанию пятницы, а 12 июня, в День России, - по графику воскресенья.

Ко Дню России скорректируют график движения пригородных поездов. Изменения коснутся всех направлений МЖД: Смоленского (Белорусского), Горьковского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Рижского, Савеловского и Ярославского.

Уточнить актуальное расписание пригородных поездов можно будет накануне Дня России на сайте ЦППК, в мобильном приложении перевозчика, а также на железнодорожных станциях и остановочных пунктах.

Помимо этого, график движения поездов изменится и на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги.

Как отметили в МТППК, 12 июня все обычные электрички и скоростные составы "Ласточка" на участке Москва - Тверь (Конаково) станут курсировать по графику выходного дня.


"AK&M" от 04.06.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100