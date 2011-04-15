Электрички изменят расписание на праздники, сообщила столичная мэрия.



Так, накануне праздника, 11 июня, электрички МЖД будут ходить по расписанию пятницы, а 12 июня, в День России, - по графику воскресенья.



Ко Дню России скорректируют график движения пригородных поездов. Изменения коснутся всех направлений МЖД: Смоленского (Белорусского), Горьковского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Рижского, Савеловского и Ярославского.



Уточнить актуальное расписание пригородных поездов можно будет накануне Дня России на сайте ЦППК, в мобильном приложении перевозчика, а также на железнодорожных станциях и остановочных пунктах.



Помимо этого, график движения поездов изменится и на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги.



Как отметили в МТППК, 12 июня все обычные электрички и скоростные составы "Ласточка" на участке Москва - Тверь (Конаково) станут курсировать по графику выходного дня.





"AK&M" от 04.06.2019