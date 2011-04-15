Ещё два российских предприятия получили право поставлять продукцию на рынок Японии. Об этом сообщил Россельхознадзор.



Так, компетентное ведомство в области ветеринарии Японии по результатам проведённой в марте 2019 года инспекции аттестовало два российских предприятия по производству готовой мясной продукции ООО "Знаменский селекционно-генетический центр" и ЗАО "Краснобор" на право поставок своей продукции на японский рынок.



Право поставок продукции этих предприятий в Японию началось с 3 июня 2019 года в сопровождении ветеринарного сертификата на экспортируемое из РФ в Японию термически обработанное мясо птицы и продукции из мяса птицы, а также приложения к нему, и в сопровождении ветеринарного сертификата на экспортируемые из РФ в Японию термически обработанное мясо и готовые мясные изделия, полученные от парнокопытных животных, в соответствии с видом производимой продукции.



"AK&M" от 04.06.2019