Счётная палата выявила нарушения в деятельности ФАС и Росреестра, говорится в сообщении контрольного ведомства.



По итогам проверки ФАС как главного распорядителя средств федерального бюджета Счётная палата выявила ряд нарушений. В частности, ФАС в учётных регистрах не отражала стоимость отдельных нематериальных активов, расходы на их развитие и модернизацию, а также начисленные штрафы за нарушение условий государственного контракта.



Антимонопольная служба в 2018 году допустила нарушения при учёте доходов федерального бюджета, утверждении и ведении бюджетных смет, формировании госзадания, учёте федерального имущества. Также были выявлены нарушения в сфере закупок, но их стало гораздо меньше по сравнению с предыдущим годом.



Особое внимание Счётная палата уделила вопросу создания информационно-аналитической системы сбора данных о ценах и их сравнения в сфере государственного оборонного заказа и в гражданской сфере (ИАС ГОЗ). Работы по её проектированию Служба поручила в рамках госзадания своему подведомственному учреждению ФБУ "ИТЦ ФАС России". Всего на эти цели из бюджета было выделено около 55 млн руб. При этом учреждение передало практически все проектные работы на субподряд, заключив госконтракт с компанией ЛАНИТ на 37 млн руб., а самостоятельно осуществляло лишь административные функции за оставшиеся 30% субсидии. При этом в соответствии с нормами Бюджетного кодекса и закона "О некоммерческих организациях" госзадание должны выполнять государственные учреждения своими силами, и оно не может быть передано другим юридическим лицам.



В конце 2018 года было принято решение, что работы по созданию ИАС ГОЗ будут выполняться единственным исполнителем, которого должно будет определить Правительство РФ. Однако ФАС России перечислила субсидию ФБУ "ИТЦ ФАС России" в размере 288 млн руб. Работы Учреждением не выполнялись и выделенные средства необходимо вернуть в бюджет. Однако по расчетам ФАС возврату в бюджет подлежит всего 36% от обозначенной суммы или 105 млн руб. Причина в методике Минфина по расчёту остатка субсидий, который необходимо направить в бюджет в связи с невыполнением госзадания. Впрочем, Служба заявила о готовности вернуть все полученные средства, но министерство пока не видит такую правовую возможность.



Также Счётная палата проверила исполнение бюджета Росреестром. Основная проблема данной федеральной службы - реализация ФАИП. В 2018 году план по финансированию строительства оказался не исполнен на 54%, неосвоенными оказались 754 млн руб. из 1.4 млрд руб., выделенных на строительство двух централизованных архивохранилищ в Татарстане и в Калуге. Второй объект в 2018 году не строился, так как ранее Управление Росреестра по Калужской области приняло у подрядчика работы, не соответствующие проекту. Это потребовало корректировки проектной документации. Кроме того, установлен факт оплаты услуг подрядчика по охране стройплощадки, не предусмотренных госконтрактом. По указанным фактам причинения ущерба государству подготовлено обращение в правоохранительные органы.



"AK&M" от 04.06.2019