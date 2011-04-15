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04/06/2019
10:29

В сырьевом сегменте продолжают господствовать опасения снижения мирового спроса из-за торговых войн

В первой половине торгов понедельника котировки нефти предпринимали робкие попытки восстановления, но натолкнулись на оффера на подходе к отметке $ 63 за баррель и снова устремились в южном направлении, отметив минимумы в районе $ 60.6, отметив пятый день снижения. Об этом говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.

Динамика рынка указывает на то, что игроки пока не готовы к покупкам фьючерсов, несмотря на привлекательные уровни, а значит, в сырьевом сегменте продолжают господствовать опасения снижения мирового спроса из-за торговых войн, которые за последнее время заметно обострились.

Саудовская Аравия вчера намекнула на продление сделки ОПЕК+, но вербальных интервенций надолго не хватило - во многим из-за сочетания рисков для мировой экономики и дальнейшего роста предложения со стороны сланцевых компаний США. Тем более что таких сигналов от саудитов недостаточно в свете намерения Москвы нарастить добычу во втором полугодии.

Во второй половине дня настроения инвесторов на фондовых площадках улучшились, однако это тоже не помогло нефтяным котировкам, которые не смогли восстановиться над уровнем 61. Учитывая такое поведение игроков, рассчитывать на устойчивое восстановление Brent в ближайшее время не стоит, и потенциальные новые попытки отскока, скорее всего, снова привлекут желающих зафиксировать прибыль на более интересных уровнях.


"AK&M" от 04.06.2019
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