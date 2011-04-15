Рубль может отыграть часть позиций в паре с евро после сегодняшней публикации данных по европейской инфляции

Российская валюта накануне оставалась в узком торговом диапазоне (65.2-65.6) в паре с долларом США, но потеряла около 40 копеек в паре с евро, отражая укрепление евро на глобальных площадках. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Нейтральной динамике рубля способствовала стабилизация валют развивающихся рынков. Риском для российской валюты по-прежнему остается близость нефтяных котировок к психологической отметке в $60 за баррель.



Сегодня на российский валютный рынок могут оказать влияние публикация данных по инфляции в еврозоне (12:00 MSK) и выступление Джерома Пауэлла (в 16:45 MSK).



С учетом того, что первый фактор может сложиться не в пользу европейской валюты. По факту данной публикации рубль может отыграть часть утраченных накануне позиций в паре с евро.



Выступление Д.Пауэлла в случае наличия в нем намеков, аналогичных вчерашней риторике Джеймса Булларда, вновь может укрепить позиции евро, нивелируя фактор низкой инфляции в еврозоне. Предстоящие завтра аукционы по размещению ОФЗ способны оказать поддержку рублю. Фактором риска остается пятничная публикация данных по рынку труда в США способная вернуть на рынки настроения risk-off.





"AK&M" от 04.06.2019