Д.Кобылкин обновил структуру Росприроднадзора

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин подписал приказ об утверждении новой схемы размещения территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Об этом говорится в сообщении Минприроды.



Предлагаемая схема позволит путём укрупнения и создания межрегиональных управлений сократить численность руководящего и административного аппарата и увеличить количество инспекторского состава, оптимизировать нагрузку на одного специалиста. Совершенствование структуры ведомства проходит с учётом задач национального проекта "Экология". В результате планируемых мероприятий будет создано 32 территориальных органа: 31 межрегиональное управление Росприроднадзора, осуществляющее полномочия на территории двух и более субъектов РФ, и одно региональное - Управление Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия).



Одновременно данная инновация позволит сконцентрировать ресурсы при проведении надзорной, контрольной и разрешительной деятельности в промышленно-развитых регионах и местах сосредоточения опасных объектов. Такой формат позволяет координировать работу территориальных органов Росприроднадзора для недопущения принятия ошибочных решений, минимизации коррупционных факторов.



Внутренняя структура укрупненных управлений и распределение полномочий по видам надзора и территориям субъектов РФ будет сформирована с учётом практики работы территориальных органов. В настоящее время на Росприроднадзор возложено исполнение более 150 государственных функций и услуг, а также администрирование 55 видов доходов РФ.



Руководителю Росприроднадзора Светлане Радионовой необходимо до 1 августа 2019 года провести организационно-штатные мероприятия в порядке, предусмотренном федеральным законодательством для окончательного укрепления службы.



"AK&M" от 04.06.2019