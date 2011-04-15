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04/06/2019
12:26

Аэропорт "Внуково" начал принимать электронные посадочные талоны на внутренних рейсах всех авиакомпаний

Международный аэропорт "Внуково" начал принимать электронные посадочные талоны на внутренних рейсах всех авиакомпаний. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

При прохождении предполётных процедур в аэропорту пассажиры могут самостоятельно сканировать код имеющегося посадочного талона (бумажного или электронного) с помощью специального оборудования, установленного: на пунктах спецконтроля при проходе в зону режимных ограничений (в зал вылета); на выходе (гейте) при посадке на борт воздушного судна.

Специальное программное обеспечение, разработанное компанией "Замар", выполняет функции контроля входа пассажиров в определенные зоны аэропорта, а также контроль соответствия данных в паспорте и на посадочном талоне.

Для сканирования кода посадочного талона пассажиру необходимо поднести бумажный посадочный талон или экран мобильного устройства с электронным посадочным талоном к сканеру. Оптимальное для считывания кода расстояние между посадочным талоном и сканером составляет 10-15 см. В случае использования электронного посадочного талона убедитесь, что яркость экрана мобильного устройства является достаточной для его считывания, а на экране отсутствуют антибликовая и прочие защитные пленки/стекла, не позволяющие произвести сканирование информации.

В случае, если мобильное устройство не позволяет сканировать информацию с его экрана, бумажный посадочный талон можно получить на стойке регистрации своего рейса или в киоске саморегистрации.

АО "Международный аэропорт "Внуково" (ИНН 7710404473) - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Карта полётов аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки. Аэродромный комплекс Внуково располагает двумя современными взлётно-посадочными полосами длиной 3500 м и 3060 м, аэродромная пропускная способность составляет 58 взлётно-посадочных операций в час. Общая площадь - около 300 тыс. кв. м, что даёт возможность обслужить до 35 млн пассажиров в год.

Пассажиропоток "Внуково" за 2018 год вырос на 18.4% до 21.478 млн по сравнению с годом ранее.

"AK&M" от 04.06.2019
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