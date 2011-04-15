Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

04/06/2019
12:50

Перевозка угля на Дальнем Востоке может быть предметом антиконкурентного соглашения, ФАС

Перевозка угля на Дальнем Востоке может быть предметом антиконкурентного соглашения. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Признаки нарушений выявлены в ходе совместных проверок Управления по борьбе с картелями ФАС России и Хабаровского УФАС.

По результатам проверок обнаружены признаки заключения и реализации антиконкурентных соглашений в действиях АО "Дальневосточная генерирующая компания", АО "РусГидро Снабжение", АО "ВОСТЭК", ООО "ТрансКоул".

Цель потенциальных соглашений заключалась в поддержании цен на торгах на право заключения договоров на перевозку угля железнодорожным транспортом, а также в создании преимущественных условий участия в торгах для определённых компаний.

В отношении АО "Дальневосточная генерирующая компания", АО "РусГидро Снабжение", АО "ВОСТЭК", ООО "ТрансКоул" возбуждено дело по признакам картеля на торгах (пункт 2 части 1 статьи 11 закона "О защите конкуренции") и антиконкурентного соглашения заказчика торгов с участником (пункт 1 части 1 статьи 17 закона "О защите конкуренции").


"AK&M" от 04.06.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100