Перевозка угля на Дальнем Востоке может быть предметом антиконкурентного соглашения, ФАС

Перевозка угля на Дальнем Востоке может быть предметом антиконкурентного соглашения. Об этом говорится в сообщении ФАС.



Признаки нарушений выявлены в ходе совместных проверок Управления по борьбе с картелями ФАС России и Хабаровского УФАС.



По результатам проверок обнаружены признаки заключения и реализации антиконкурентных соглашений в действиях АО "Дальневосточная генерирующая компания", АО "РусГидро Снабжение", АО "ВОСТЭК", ООО "ТрансКоул".



Цель потенциальных соглашений заключалась в поддержании цен на торгах на право заключения договоров на перевозку угля железнодорожным транспортом, а также в создании преимущественных условий участия в торгах для определённых компаний.



В отношении АО "Дальневосточная генерирующая компания", АО "РусГидро Снабжение", АО "ВОСТЭК", ООО "ТрансКоул" возбуждено дело по признакам картеля на торгах (пункт 2 части 1 статьи 11 закона "О защите конкуренции") и антиконкурентного соглашения заказчика торгов с участником (пункт 1 части 1 статьи 17 закона "О защите конкуренции").





"AK&M" от 04.06.2019