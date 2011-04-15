Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 5 июня

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Банк России установил на 5 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 45.5022
1 Азербайджанский манат 38.4093
100 Армянских драмов 13.5894
1 Белорусский рубль 31.0514
1 Болгарский лев 37.5051
1 Бразильский реал 16.7708
100 Венгерских форинтов 22.7781
1000 Вон Республики Корея 55.0484
10 Гонконгских долларов 83.1268
10 Датских крон 98.2264
1 Доллар США 65.1614
1 Евро 73.4239
100 Индийских рупий 94.0450
100 Казахстанских тенге 16.9614
1 Канадский доллар 48.5084
100 Киргизских сомов 93.2876
10 Китайских юаней 94.2565
10 Молдавских леев 35.8424
1 Новый туркменский манат 18.6442
10 Норвежских крон 74.9774
1 Польский злотый 17.1477
1 Румынский лей 15.4910
1 СДР (специальные
права заимствования) 89.9560
1 Сингапурский доллар 47.6082
10 Таджикских сомони 69.0452
1 Турецкая лира 11.1875
10000 Узбекских сумов 76.5564
10 Украинских гривен 23.9037
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.4552
10 Чешских крон 28.4709
10 Шведских крон 69.0532
1 Швейцарский франк 65.6472
10 Южноафриканских рэндов 45.1757
100 Японских иен 60.3095
"AK&M" от 04.06.2019