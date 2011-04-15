Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 5 июня

Банк России установил на 5 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 45.5022

1 Азербайджанский манат 38.4093

100 Армянских драмов 13.5894

1 Белорусский рубль 31.0514

1 Болгарский лев 37.5051

1 Бразильский реал 16.7708

100 Венгерских форинтов 22.7781

1000 Вон Республики Корея 55.0484

10 Гонконгских долларов 83.1268

10 Датских крон 98.2264

1 Доллар США 65.1614

1 Евро 73.4239

100 Индийских рупий 94.0450

100 Казахстанских тенге 16.9614

1 Канадский доллар 48.5084

100 Киргизских сомов 93.2876

10 Китайских юаней 94.2565

10 Молдавских леев 35.8424

1 Новый туркменский манат 18.6442

10 Норвежских крон 74.9774

1 Польский злотый 17.1477

1 Румынский лей 15.4910

1 СДР (специальные

права заимствования) 89.9560

1 Сингапурский доллар 47.6082

10 Таджикских сомони 69.0452

1 Турецкая лира 11.1875

10000 Узбекских сумов 76.5564

10 Украинских гривен 23.9037

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.4552

10 Чешских крон 28.4709

10 Шведских крон 69.0532

1 Швейцарский франк 65.6472

10 Южноафриканских рэндов 45.1757

100 Японских иен 60.3095

"AK&M" от 04.06.2019