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04/06/2019
13:33

ВТБ стал контролирующим акционером ГК РТК

Банк ВТБ и акционеры ГК РТК достигли договорённости и подписали обязывающие документы о приобретении группой ВТБ 50% +1 акция ГК РТК. Об этом говорится в сообщении сторон.

Акционеры намерены продолжать реализовывать стратегию развития компании, нацеленную на поддержание лидирующих позиций в сегментах перевозок специализированным составом.

Цели группы ВТБ на зерновом рынке предусматривают достижения дополнительной синергии за счёт объединения активов в области транспортной экспортной логистики и торговли, что поможет увеличить эффективность логистических цепочек внутри страны, сделает прозрачным ценообразование, обеспечит приток капитала, позволит модернизировать логистическую инфраструктуру рынка, повысит скорость и эффективность поставок, что в конечном счёте приведёт к повышению конкурентоспособности российской продукции на мировых рынках, подчёркивается в сообщении.

ГК РТК и группа ВТБ намерены продолжить развитие других сегментов бизнеса, включая перевозку лесных и навалочных грузов, минеральные удобрения. Уникальная экспертиза, собственный аналитический центр компетенции и стабильные финансовые показатели холдинга позволяют говорить о высоком потенциале дальнейшего роста.

ПАО "Банк ВТБ", его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) - международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг в России, странах СНГ, Западной Европы, Азии и Африки.

Банк ВТБ предоставляет весь спектр банковских услуг через разветвлённую региональную сеть. Дочерние организации Группы предоставляют услуги по лизингу, факторингу и другие финансовые услуги. Международная сеть Группы ВТБ насчитывает более 20 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах.

По состоянию на 31 декабря 2018 года Группа ВТБ являлась второй крупнейшей финансовой группой России по активам (14.76 трлн руб.) и средствам клиентов (10.403 трлн руб.).

Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому принадлежит 60.9% голосующих акций.

Группа компаний РТК - многопрофильный железнодорожный холдинг, лидер специализированных сегментов рынка грузовых железнодорожных перевозок в России. Крупнейший перевозчик аграрных и лесных грузов.

В объединённом вагонном парке ГК РТК 68 тыс. единиц подвижного состава, в том числе вагоны-хопперы всех видов, полувагоны, платформы для перевозок леса, фитинговые и универсальные платформы, цистерны для растительных масел. Группа компаний входит в тройку крупнейших российских независимых операторов подвижного состава по объёму вагонного парка в управлении.

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