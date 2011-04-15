В сооружение атомных энергоблоков Курской АЭС-2 с начала года вложено свыше 2.38 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Курской области.



Ход строительства первого и второго энергоблоков Курской АЭС-2 оценил генеральный директор АО "Концерн Росэнергоатом" Андрей Петров в рамках рабочего визита на Курскую АЭС-2.



На сегодняшний день в цехе бетонных и опалубочных работ начат выпуск сталефибробетонных панелей в качестве несъёмной опалубки.



"Эти панели впервые будут использоваться при сооружении энергоблоков атомных станций. Применение панелей из сталефибробетона сократит сроки при возведении конструкций зданий и сооружений КуАЭС-2", - отметил директор АЭС Вячеслав Федюкин.



На первом энергоблоке КуАЭС-2 ведутся работы по подготовке к бетонированию перекрытия кольцевого коридора системы предварительного напряжения защитной оболочки.



В рамках работ по бетонированию фундаментной плиты второго энергоблока специалисты ООО "Трест РосСЭМ" завершили укладку бетона в пятую захватку. Всего в фундамент уложено свыше 12 тыс. кубометров бетонной смеси. После набора необходимой твёрдости бетона будет залита последняя - шестая захватка.



Следующим этапом по завершению бетонирования фундаментной плиты, намеченное по графику на июль текущего года, станет бетонирование контурных стен здания второго энергоблока.





"AK&M" от 04.06.2019