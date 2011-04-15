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04/06/2019
13:42

В развитие вокзала Курска до 2025 года инвестируют около 500 млн руб.

В развитие вокзала Курска до 2025 года инвестируют около 500 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации Курской области по итогам встречи врио губернатора Курской области Романа Старовойта с начальником Московской железной дороги Михаилом Глазковым, в рамках которой обсудили перспективы сотрудничества региона и ОАО "РЖД".

Руководство Московской РЖД выступило с инициативой обустроить на вокзалах медицинские пункты, в которых будет вестись приём населения по утверждённому графику. Курская область станет первым регионом, в котором реализуют этот проект.

"На ремонт железнодорожного вокзала в Курске на этот год запланировано более 12 млн руб. Будет выполнена реконструкция первой платформы, организация доступной среды для маломобильных пассажиров и обновление информационных табло. Всего до 2025 года планируем направить на развитие железнодорожного узла около 500 млн руб.", - сообщил М.Глазков.

Кроме того, до августа текущего года планируется организация подсветки здания железнодорожного вокзала.

Как подчеркнул врио губернатора, цитируемый в сообщении, "за 4 месяца этого года погрузка грузов в нашем регионе увеличилась на 5.4%, и к общему объёму по подразделению она составила более 96%". Также он сообщил, что регион полностью выполняет свои обязательства по возмещению недополученных доходов АО "Центральная пригородная пассажирская компания". В этом году компании направлено более 40 млн руб., что позволяет обеспечивать бесперебойное курсирование 38 пригородных поездов.


"AK&M" от 04.06.2019
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