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04/06/2019
13:43

Гродненскому мясокомбинату запретили поставку продукции в РФ

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 3 июня ввела временные ограничения на поставки в Россию продукции с белорусского предприятия ОАО "Гродненский мясокомбинат" в связи с повторным выявлением хинолонов (дифлоксацина) и первичным выявлением бензилпенициллина в колбасных изделиях. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Россельхознадзор ввёл режим усиленного лабораторного контроля в отношении 11-ти белорусских предприятий: СПК "Агрокомбинат "Снов"- выявление незаявленной ДНК кукурузы в консервах из говядины; ООО "Агропродукт" филиал "МЭЗ" - выявление незаявленного производителем ГМ-сои в шроте соевом кормовом тостированном; ООО "Александров" - выявление незаявленной ДНК свиньи в блоках из жилованного мяса говяжьих; ОАО "Беллакт" Волковысское - выявление БГКП в сливках пастеризованных (налив) (2 случая); СОАО "Ляховичский молочный завод" - выявление БГКП и превышения КМАФАнМ в сливках пастеризованных (налив); КПУП "Мозырские молочные продукты" - выявление бактерий рода S.aureus в сливках пастеризованных (налив); ОАО "Молодечненский молочный комбинат" - выявление БГКП в кефире; ПУП "Оршанский мясоконсервный комбинат" - выявление незаявленных ДНК крупного рогатого скота, курицы и свиньи в колбасных изделиях из мяса индейки; СООО "Старфуд" - выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилида) в колбасных изделиях из мяса птицы (2 случая); ООО "ЭкспортАльфаГрупп" - выявление незаявленной ДНК свиньи в полуфабрикатах из говядины; ЧПУП "15 Авеню" - выявление красителей (кристаллический фиолетовый) в продукции из лосося.



"AK&M" от 04.06.2019
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